Karambol na Śląsku. "Uważajmy i nie spieszmy się"

Pogoda nie odpuszcza kierowcom. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Gliwicach. Na Drogowej Trasie Średnicowej, na kierunku z Zabrza do Gliwic, doszło do karambolu z udziałem dziewięciu aut. O szczegółach zdarzenia opowiedział Interii rzecznik prasowy komendy miejskiej policji w Gliwicach podinspektor Marek Słomski. Podkreślił, że obecnie warunki w rejonie są trudne, opony zimowe nie zawsze mogą uchronić kierowców przed kłopotami.