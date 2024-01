W sobotę będzie dość ciepło. Termometry wskażą od zera do 7 st. C. Wystąpią mieszane opady i będzie wiał silny, porywisty wiatr - informuje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na sobotę. Alerty IMGW dla połowy Polski

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy wyż z głównym centrum nad Niemcami, jedynie północ oraz częściowo wschód kontynentu znajdują się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych.

IMGW podaje, że obecnie ostrzeżenia o silnym wietrze obowiązują w zachodniej połowie kraju. Wiatr na Wybrzeżu może sięgać do 90 km/h, południowy, skręcający na północno-zachodni. Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem zostały wydane w województwach: zachodniopomorskim (powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński) oraz pomorskim (powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki). W znacznej części kraju obowiązuje również alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Jest on w mocy w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, małopolskim, oraz świętokrzyskim.

Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w sobotę rano ostrzega kierowców przed błotem pośniegowym i lokalną śliskością oraz opadami deszczu, mżawki i śniegu. Jak na razie wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na sieci dróg pracuje 606 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.

Północno-wschodnia część Polski jest w zasięgu niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad Bałtyku nad Litwę oraz związanego z nim frontu atmosferycznego. Pozostały obszar kraju znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad Niemcami. Przejściowo z północnego zachodu napływa nieco chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami też rozpogodzenia. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wschodzie, obszarach podgórskich i w górach również śniegu. Na obszarach podgórskich i w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm do 15 cm.

Silnie powieje w Sudetach

Temperatura maksymalna od -1 st. C na Podhalu i 0 st. C na wschodzie, około 3 st. C w centrum do 7 st. C na zachodzie. Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny, na przeważającym obszarze w porywach do 60 km/h, na południu oraz północnym zachodzie w porywach do 75 km/h, nad morzem do 85 km/h, północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru początkowo do 130 km/h, słabnące do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h, w górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na północy, południu oraz we wschodniej połowie kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie lokalnie drogi i chodniki mogą być śliskie, możliwe też opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Wysoko w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm.

Temperatura minimalna od -4 st. C na Podhalu i -2 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum do 3 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach początkowo porywy do 80 km/h, w Tatrach do 90 km/h, wysoko w Tatrach wiatr powodować może zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW. Może gwałtownie wzrosnąć stan wody w Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim. Hydrolodzy przewidują także wzrost poziomu wody na Bałtyku.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem zostało wydane dla powiatów: słupskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego i Słupska. Synoptycy prognozują, że w powiecie słupskim i w Słupsku do godz. 9 w sobotę wiatr może osiągać średnią prędkość od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Natomiast w powiatach: lęborskim, puckim i wejherowskim do godz. 11 wiatr może osiągać średnią prędkość od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Dla pozostałej części regionu synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje do godz. 10 w sobotę. Prognozują, że wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

***

