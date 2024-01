Na horyzoncie wielkie zmiany w pogodzie . Wcześniej jednak musimy uporać się z aurą, która towarzyszy nam od ilku dni. Czwartek będzie pochmurny. Na przeważającym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu , spadnie od 5 do 7 mm wody. We wschodniej części Pomorza oraz w rejonach podgórskich również należy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem albo samego śniegu .

Pogoda. Wiatr nie odpuszcza. Idzie ciepło

Wiatr, chociaż umiarkowany i dość silny, to nadal nie odpuści - podmuchy osiągną do 70 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, słabnący do 80 km/h. Wysoko w Karpatach początkowo porywy wiatru do 120 km/h, później do 100 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.