Pogoda znów spłata nam figla. W piątkowy poranek można spodziewać się niebezpiecznych warunków na drogach. IMGW wydało kilka alertów dla różnych części kraju - mowa o ostrzeżeniach przed oblodzeniami, zamieciami śnieżnymi, czy silnym wiatrem. Termometry pokażą od -4 st. C. do maksymalnie 2 st. C.