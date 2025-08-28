W skrócie Policja zatrzymała dwóch mieszkańców Siedlec podejrzanych o pobicie byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Mężczyźni byli nietrzeźwi w momencie zgłoszenia się na policję, mieli po około dwa promile alkoholu.

Obecnie trwa postępowanie w prokuraturze, a Niedzielski nie korzystał z ochrony po odejściu z resortu.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji przekazała, że zgłoszenie o ataku przy ul. Armii Krajowej, w pobliżu jednej z restauracji, wpłynęło około godz. 15 w środę.

Pobicie Adama Niedzielskiego. Policja przekazała nowe informacje o sprawcach

- Ze wstępnych ustaleń wynikało, iż do ataku miało dopuścić się dwóch mężczyzn - dodała policjantka. Jak przekazała, w celu ustalenia tożsamości sprawców zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków.

- Jeden ze świadków był w stałym kontakcie ze sprawcami. W wyniku podjętych działań około godz. 21:30 mężczyźni sami zgłosili się do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach - nadmieniła.

Sprawcy zostali zatrzymani - to mieszkańcy Siedlec w wieku 35 oraz 39 lat. W momencie zgłoszenia się na policję mężczyźni byli nietrzeźwi, mieli po około dwa promile alkoholu w organizmie.

- Całość zgromadzonego materiału została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, celem kwalifikacji prawnej czynu - dodała mł. asp. Barbara Jastrzębska. Policjantka potwierdziła, że osoba poszkodowana to były minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czynności procesowe z udziałem sprawców nie zostały jeszcze przeprowadzone, "ze względu na ich stan psychofizyczny".

Adam Niedzielski zaatakowany. Szef MSWiA: SOP nie chroni wszystkich byłych ministrów

Do sprawy pobicia Adama Niedzielskiego odniósł się także w czwartek szef MSWiA Marcin Kierwiński, który podkreślił, że "nie będzie przyzwolenia na jakiekolwiek bandyctwo na polskich ulicach".

Minister dodał, że Niedzielski przestał być szefem resortu zdrowia w sierpniu 2023 roku. Po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji publicznej, wygasła także jego ochrona, która - jak mówił Kierwiński - przysługiwała mu do końca grudnia 2023 roku.

- Służba Ochrony Państwa nie chroni wszystkich byłych ministrów, ani wszystkich byłych premierów. Przeprowadzane są analizy. W październiku 2023 roku szef SOP wnioskował o zdjęcie tej ochrony (dla Adama Niedzielskiego - red.) - podkreślił szef MSWiA.

- Pan Niedzielski miał także zainstalowane środki ochrony mieszkania. Sam wystąpił o ich zdjęcie 9 sierpnia 2023 roku, dzień po tym, jak przestał być ministrem zdrowia - dodał Marcin Kierwiński. Podkreślił jednocześnie, że każdy, kto czuje się zagrożony, może wystąpić o przyznanie ochrony. Jak dodał, Niedzielski, po złożeniu funkcji, nie wystąpił o takową ochronę.

