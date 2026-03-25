W skrócie Rozmowy dotyczące odblokowania cieśniny Ormuz odbędą się w tym tygodniu pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Francji.

Sześć państw: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Holandia, zainicjowały tworzenie koalicji mającej na celu zapewnienie bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Stany Zjednoczone przesłały Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny, obejmujący ograniczenia programu nuklearnego oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Irańska prasa skrytykowała wypowiedzi Donalda Trumpa na temat negocjacji, sugerując, że mają one na celu wywołanie niepokoju na rynku paliwowym.

"Wygląda na to, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie szefów sztabów obrony szerszej grupy państw, która podpisała już porozumienie" - poinformował agencję AFP anonimowy brytyjski urzędnik zaznajomiony ze sprawą.

W zeszłym tygodniu Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Holandia wyraziły gotowość do działań mających na celu "zapewnienie bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz".

Państwa te nie odpowiedziały na wezwanie Donalda Trumpa, który zaapelował o wysłanie okrętów w ramach wsparcia dla amerykańskich wojsk. Jak donosi źródło AFP, łącznie około 30 krajów poparło oświadczenie o stworzeniu koalicji, która pomoże w odblokowaniu tego kluczowego szlaku. Prawdopodobnie nie ma w tym gronie USA.

Z ustaleń "The Times" wynika, że szef sztabu obrony brytyjskich sił zbrojnych, Richard Knighton, w niedzielę poprowadził spotkanie sześciu państw - inicjatorów zawiązania koalicji.

Jak dodał informator AFP, zaproszenie do tego grona mogą otrzymać również inne zainteresowane państwa.

- Zdajemy sobie sprawę, że mamy do odegrania rolę w zjednoczeniu tej koalicji i pomocy reszcie świata w opracowaniu planu, który zapewni nam jak najszybsze ponowne otwarcie cieśniny Ormuz - powiedział.

Choć szczegóły działań nowopowstałej koalicji nie zostały upublicznione, "The Times" przekazał, że władze Wielkiej Brytanii zaproponowały organizację szczytu w porcie morskim Portsmouth lub w Londynie.

We wtorek Stany Zjednoczone przesłały Iranowi własny 15-punktowy plan zakończenia wojny. Lista obejmuje surowe ograniczenia dla programu nuklearnego oraz ponowne otwarcie kluczowej dla światowego transportu ropy naftowej cieśniny Ormuz.

Informatorzy "The New York Times" przekazali, że propozycja ta została przesłana do Teheranu przy pomocy Pakistanu, który zgodził się pośredniczyć w negocjacjach.

Izraelski Kanał 12 poinformował, że wśród amerykańskich żądań znalazło się między innymi zakończenie wzmacniania irańskiego potencjału nuklearnego i zniesienie sankcji nałożonych na USA i kraje sojusznicze.

Entuzjastycznie o negocjacjach z Iranem wypowiadał się Donald Trump. We wtorek w Gabinecie Owalnym zdradził reporterom, że Teheran "bardzo chce" zawrzeć z Waszyngtonem porozumienie i zgodził się nie dążyć do posiadania broni atomowej.

Co więcej, władze Iranu miały przekazać Stanom Zjednoczonym "bardzo wartościowy" prezent związany z cieśniną Ormuz. Trump nie zdradził więcej szczegółów w tej sprawie.

Z innej perspektywy całą sytuacją przedstawia jednak irańska prasa, która wyśmiała słowa amerykańskiego prezydenta.

Na pierwszej stronie konserwatywnego dziennika "Javan" pojawiła się karykatura Trumpa opatrzona podpisem: "Najbardziej żałosny i niehonorowy kłamca świata". Dziennikarze sugerują, że jego niedawne wypowiedzi mają na celu ponowne wywołanie niepokoju na rynku paliwowym.

Władze Iranu kilkukrotnie zaprzeczały, jakoby w ostatnich dniach doszło do jakichkolwiek pojednawczych rozmów z USA.

Źródło: AFP, "The New York Times", "The Times", "Javan"

