W skrócie Radosław Sikorski skrytykował wizytę Karola Nawrockiego u Viktora Orbana, uznając ją za niezgodną z polską polityką zagraniczną.

Sikorski uznał, że "nie było protokolarnej potrzeby" spotkania prezydenta Nawrockiego z premierem Węgier i ocenił, że celem wizyty było wsparcie Orbana w kampanii wyborczej.

Minister spraw zagranicznych stwierdził, że ta wizyta zaszkodziła polskiej polityce zagranicznej i była niezgodna z zasadą nieingerowania Polski w kampanie wyborcze innych krajów.

Radosław Sikorski podczas środowej konferencji prasowej odniósł się do ostatniej wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech. Minister spraw zagranicznych stwierdził, że spotkanie to było "bardzo nietypowe".

- Pytałem publicznie, jaki polski interes pan prezydent chciał realizować w Budapeszcie i przypominam, że ta wizyta w Budapeszcie jest od początku bardzo nietypowa, no bo dla prezydenta równym partnerem jest drugi prezydent i z prezydentem Węgier pan prezydent spotkał się w ramach dni przyjaźni w Polsce, zgodnie z sekwencją w Przemyślu - mówił.

Sikorski uderza w Nawrockiego. Poszło o spotkanie z Orbanem

Wicepremier dodał, że "nie było żadnej protokolarnej potrzeby, żeby on (prezydent Nawrocki - red.) pielgrzymował do osoby niższej rangą (premiera Orbana - red.)".

- Systemy mamy bardzo podobne - i w Polsce i na Węgrzech prezydenci nie są szefami rządów, więc dla premiera Orbana partnerem politycznym jest polski premier, a nie polski prezydent - zaznaczył.

Sikorski ocenił, że "jedynym uzasadnieniem tej wizyty była chęć wsparcia premiera Orbana w jego kampanii wyborczej, a tych pozytywnych skutków dla naszych relacji, póki co nie widać, bo nie ma ani zniesienia węgierskich wet w Unii Europejskiej, ani pan prezydent nie przywiózł dwóch uciekinierów podejrzewanych o złodziejstwo publicznych pieniędzy".

- Obawiam się, że skutki będą wyłącznie negatywne. Prezydent ingerujący w kampanię wyborczą to nie jest dobra praktyka. Nie wiemy, kto wygra, ale jeśli wygra np. opozycja na Węgrzech - co w demokracjach się zdarza - no to pan prezydent będzie miał pod górkę z następnym rządem Węgier - mówił Radosław Sikorski.

Karol Nawrocki na Węgrzech. Szef MSZ: Ta wizyta zaszkodziła polskiej polityce zagranicznej

Szef MSZ podkreślił, że to, iż prezydent "wspiera polityka, który jest pro-putinowski, który naraża finansowo na straty polskie wojsko to jest kolejna skaza na wizerunku i na obowiązku, jaki spoczywa na zwierzchniku polskich sił zbrojnych". - Najpierw nie chce dać pieniędzy z SAFE, a teraz pielgrzymuje do gościa, który blokuje dwa miliardy złotych na fundusz modernizacji Wojska Polskiego - mówił.

- To zdumiewające i niezgodne z polską polityką zagraniczną - ja już to mówiłem nie raz w Sejmie - Konstytucja mówi, że to Rada Ministrów odpowiada za politykę zagraniczną. Pan prezydent współpracuje z premierem i ministrem, a nie na odwrót - podkreślił Sikorski.

- Pan prezydent jest reprezentantem, przedstawicielem polityki zagranicznej realizowanej przez Radę Ministrów. Ta wizyta zaszkodziła polskiej polityce zagranicznej, bo nie jest polityką Polski ingerowanie w kampanie wyborcze w innych krajach - dodał.

Wicepremier dodał, że zachowanie prezydenta jest dla niego szczególnie niezrozumiałe, ponieważ dochodzi do niego "na rzecz kandydatów, którzy pomagają Putinowi".

- Moje wielkie rozczarowanie, że pan prezydent zachowuje się zgodnie z logiką ideologiczną i partyjną, a nie państwową - zakończył Sikorski.

Budapeszt. Nawrocki spotkał się z Orbanem w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Karol Nawrocki spotkał się z Viktorem Orbanem w poniedziałek. Do rozmowy doszło w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto to obchodzone jest od 2007 roku w obydwu krajach, a jego pomysłodawcami byli ówcześni prezydenci Lech Kaczyński i Laszlo Solyoma.

W trakcie wizyty Nawrocki złożył także wieniec pod pomnikiem gen. Józefa Bema oraz spotkał się ze swoim węgierskim odpowiednikiem, Tamasem Sulyokiem. Do ich prywatnej rozmowy doszło w siedzibie prezydenta - Pałacu Sandora.

Kilka godzin wcześniej prezydenci spotkali się z kolei w Przemyślu, gdzie podczas przemówienia Nawrocki zwracał uwagę na różnice w polityce międzynarodowej prowadzonej przez Warszawę i Budapeszt.

- Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska to zagrożenie egzystencjalne, tak jak bolszewicy w 1920 roku. Polacy kochają Węgrów, ale nienawidzą Władimira Putina. Państwa dokonują swoich wyborów dyplomatycznych, ale moje stanowisko jest jasne: Putin jest zagrożeniem dla NATO i Unii Europejskiej - podkreślał prezydent.

Do spotkania Nawrockiego i Orbana doszło na finiszu trwającej kampanii przed wyborami, które zaplanowano na 12 kwietnia. Według większości sondaży największe szanse na zwycięstwo ma opozycyjna do Fideszu Orbana TISZA. W lutowym badaniu firmy Median partia Petera Magyara uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

