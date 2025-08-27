Awaria systemów pogotowia. Dotyczy numeru alarmowego

Informacja o awarii systemu pojawiła się w środę w południe w mediach. Jak przekazało RMF24, problem dotyczy przekazywania zleceń wyjazdów zespołom ratownictwa medycznego. O awarii poinformowała także Wirtualna Polska.

Poważna awaria systemów ratunkowych. Wydano komunikat

Informacje dotyczące awarii potwierdziło Interii biuro prasowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Urząd przygotowuje komunikat w tej sprawie.

Z kolei pierwszy wpis o awarii wydało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Napisano w nim, że "awaria utrudnia także przekazywanie części połączeń z numeru 112 do Dyspozytorni Medycznej".

"Co to oznacza dla mieszkańców? Czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia może być znacznie dłuższy. Dyspozytorzy mają utrudniony kontakt z zespołami ratownictwa medycznego - korzystają z telefonów służbowych zamiast radiostacji. Mapy lokalizacji karetek nie działają, co dodatkowo utrudnia kierowanie zespołów" - napisano.

"Dyspozytorzy robią wszystko, aby zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia były przekazywane do karetek natychmiast" - podkreślono.

"Prosimy mieszkańców o cierpliwość i rozwagę. W przypadku zgłoszeń o mniejszym priorytecie czas oczekiwania może być dłuższy niż zwykle" - zaapelowano.

