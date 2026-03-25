Spis treści: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie wolnego Wielkiego Piątku 2026 Rozpatrzenie petycji - zasady formalne i terminy Najpierw wolna Wigilia, teraz czas na Wielki Piątek?

W Kancelarii Prezydenta od miesięcy znajduje się petycja dotycząca rozszerzenia katalogu dni ustawowo wolnych. Sprawa nie dotyczy wyłącznie jednego święta - 17 kwietnia 2025 r. do prezydenta (wówczas jeszcze Andrzeja Dudy) wpłynęła petycja z postulatem podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie dopisania do listy dni wolnych sześciu konkretnych dat:

Wielkiego Czwartku,

Wielkiego Piątku ,

2 maja,

piątku po Bożym Ciele,

2 listopada,

31 grudnia.

Wnioskodawca zaproponował też dodatkowe wolne w razie ogłoszenia Dnia Żałoby Narodowej lub Samorządowej. Kancelaria poinformowała jedynie, że zapoznała się z treścią petycji i odnotowała zgłoszone postulaty. Co dalej?

Nie ma jeszcze decyzji w sprawie wolnego Wielkiego Piątku 2026

Sama obecność petycji w Kancelarii Prezydenta nie oznacza jeszcze, że nowe dni wolne wejdą w życie.

Dziś nie ma aktu prawnego, projektu ustawy ani podpisanej nowelizacji, która dawałaby pracownikom wolny Wielki Piątek w 2026 r.

W firmach prywatnych Wielki Piątek może być wolny tylko wtedy, gdy pracodawca sam tak zdecyduje albo gdy pracownik wykorzysta dzień urlopu.

W administracji czy dużych organizacjach czasem pojawiają się wewnętrzne rozwiązania organizacyjne, ale nie mają one charakteru powszechnego.

Rozpatrzenie petycji - zasady formalne i terminy

Cała sprawa ma jeszcze jeden wymiar: proceduralny. Zgodnie z ustawą o petycjach, petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia.

Mimo to petycja dotycząca dodatkowych dni wolnych nadal nie została rozpatrzona. To oznacza, że temat formalnie pozostaje otwarty, ale rozstrzygnięcia wciąż brak.

Dziś decyzja polityczna należy już do obecnie urzędującego prezydenta Karola Nawrockiego, który objął urząd w sierpniu 2025 r. Trzeba jednak zachować precyzję: prezydent nie może samodzielnie dopisać Wielkiego Piątku do listy świąt wolnych od pracy jednym ruchem czy decyzją administracyjną.

Może ewentualnie poprzeć postulat i uruchomić inicjatywę ustawodawczą, ale ostatecznie potrzebna byłaby nowelizacja ustawy uchwalona przez parlament. Innymi słowy, nawet przy politycznej zgodzie głowy państwa, bez Sejmu i całej ścieżki legislacyjnej nic się nie zmieni.

Najpierw wolna Wigilia, teraz czas na Wielki Piątek?

Dyskusja o wolnym Wielkim Piątku nie sprowadza się tylko do pytania, czy Polacy chcieliby dodatkowego dnia odpoczynku. W tle są także skutki gospodarcze, bo każda zmiana w katalogu dni wolnych wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Z tego powodu propozycjom dodawania nowych świąt zwykle towarzyszy krytyka części środowisk pracodawców, które zwracają uwagę na koszty, spadek liczby dni roboczych oraz brak szerokiego dialogu społecznego. Podobne argumenty pojawiały się już przy wcześniejszych sporach wokół wolnej Wigilii.

Zwolennicy zmian patrzą na sprawę inaczej. W samej petycji jako główny argument wskazano.

Możliwość spędzania większej ilości czasu z rodziną i łatwiejszą organizację życia prywatnego

To tłumaczy, dlaczego na liście proponowanych dat znalazły się nie tylko święta religijne, lecz także dni "pomostowe", takie jak 2 maja czy 31 grudnia. Z perspektywy pracowników nie chodzi więc wyłącznie o religię, ale też o bardziej przewidywalny kalendarz wolnego i mniejszą konieczność wykorzystywania urlopu w okresach, które i tak dla wielu osób mają rodzinny charakter.

Mimo wszystko, na dziś nie ma jednak żadnej decyzji, która zmieniałaby przepisy. To oznacza, że Wielki Piątek wciąż pozostaje zwykłym dniem pracy, a osoby planujące dłuższy weekend wielkanocny nadal muszą opierać się na urlopie lub wewnętrznych ustaleniach z pracodawcą.

