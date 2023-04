Spis treści: 01 Wyższa emerytura — wyższe składki

02 O ile więcej zapłacą rolnicy?

03 Czy wzrastają także inne składki?

04 Dlaczego rośnie składka emerytalna dla rolników?

Wyższa emerytura — wyższe składki

Od 1 marca 2023 emerytura podstawowa dla ubezpieczonych w KRUS wynosi 1429,60 zł. Przed tegoroczną waloryzacją było to zaledwie 1084,58 zł. Wzrost świadczeń emerytalnych skutkuje jednak wzrostem składek dla tych rolników, którzy jeszcze nie nabyli do nich prawa. Składki do KRUS rolnicy odprowadzają sami — za siebie, ale również za domowników.



Przed wysłaniem przelewu za II kwartał 2023 roku warto sprawdzić, ile wynoszą aktualne składki. W przeciwnym razie Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych z pewnością nie zapomni powiadomić nas o niedopłacie.

Finalny projekt podpisany 13 stycznia zakłada wzrost emerytury z KRUS do 90 proc. tego samego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Pierwotne plany zakładały, że obie kwoty zostaną zrównane na jednym poziomie, o czym świadczą informacje przekazywane pod koniec zeszłego roku.