Spis treści: 01 Przedawnienie długu: Kiedy jest możliwe?

02 Przedawnienie długu. Ważne terminy

03 Jakich długów nie trzeba już spłacać w 2023 roku?

04 Czy wszystkie długi się przedawniają?

Przedawnienie długu: Kiedy jest możliwe?

Przedawnienie długu zachodzi tylko wtedy, kiedy wierzyciel przez określony czas nie domaga się jego spłaty. Są jednak takie czynności prawne, które podjęte w celu odzyskania pieniędzy przed właściwym organem zatrzymują bieg przedawnienia. Przykładowe kroki, które do tego prowadzą to m.in.:

Reklama

wniesienie pozwu do sądu;

do sądu; wystąpienie z powództwem wzajemnym ;

; podniesienie w procesie zarzutu potrącenia;

w procesie zarzutu potrącenia; złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa ;

; złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego ;

; złożenie wniosku o wszczęcie postępowania przez komisję pojednawczą.

Przedawnienie długu. Ważne terminy

Dla różnych rodzajów zobowiązań terminy, po których znika obowiązek zapłaty, są inne. Wcześniej było to nawet 10 lat.



W tej chwili maksymalny czas na przedawnienie to 6 lat. Podjęcie wymienionych powyżej działań nie sprawia, że możliwość przedawnienia zniknie. Jednak każdorazowo okres przedawnienia zaczyna się naliczać od nowa.

Czytaj również: Rosną długi Polaków. Rekordzista ma do oddania ponad 81 mln zł

Chociaż teoretycznie istnieje szansa na przeterminowanie zobowiązań wobec komornika, czy nawet banku, który udzielił nam kredytu hipotecznego, to w praktyce instytucje zrobią wszystko, żeby odzyskać przynajmniej część zasądzonych pieniędzy.

Jakich długów nie trzeba już spłacać w 2023 roku?

Jeśli zobowiązanie przedawnia się w ciągu 2 lat, to czas liczy się od dnia powstania roszczenia. Jeśli ten okres wynosi więcej, wtedy czas do przedawnienia liczy się od końca roku kalendarzowego. W praktyce, jeśli zadłużenie na karcie kredytowej powstało 14 kwietnia 2019, a czas przedawnienia wynosi w tym przypadku 3 lata, to dług przedawnił się dopiero 31 grudnia 2022.

Jakie mandaty i długi ulegają przedawnieniu w 2023? Których zobowiązań nie muszą już płacić dłużnicy? Dokładne terminy znajdziesz w poniższym zestawieniu.

W ciągu roku przedawniają się mandaty za brak biletu w komunikacji miejskiej.

W ciągu 2 lat przedawniają się (2021 i starsze):

dług pracodawcy wobec pracownika w przypadku umowy-zlecenia ;

; dług z tytułu niedozwolonego debetu na koncie bankowym;

na koncie bankowym; dług z tytułu nieuregulowanych zobowiązań za usługi telekomunikacyjne.

W ciągu 3 lat przedawniają się (2020 i starsze):



dług pracodawcy wobec pracownika w przypadku umowy o pracę;

w przypadku umowy o pracę; mandaty karne za nieprzepisowe parkowanie i przekroczenie prędkości ;

; zadłużenia czynszowe ;

; zadłużenia na karcie kredytowej ;

; alimenty ;

; podatek od nieruchomości ;

; zadłużenia z tytułu pożyczki lub kredytu.

W ciągu 5 lat przedawniają się (2018 i starsze):



nieopłacony podatek VAT ;

; nieopłacony podatek dochodowy ;

; nieopłacone składki ZUS.

Po 6 latach przedawniają się roszczenia spadkowe. Pamiętajmy, że podjęcie czynności prawnych zeruje licznik przeterminowania się długu. Taki sam efekt będzie też miało spłacenie części długu przez dłużnika, dlatego osoby, które wpadły w tzw. spiralę zadłużenia, powinny bardzo wnikliwie zaplanować swoje działania zmierzające do wyjścia z finansowego dołka.

Czy wszystkie długi się przedawniają?

Przedawnieniu ulegają przede wszystkim roszczenia majątkowe, czyli te, które najczęściej są obiektem naszego zainteresowania. Z drugiej strony mamy roszczenia niemajątkowe — np. żądanie publikacji przeprosin za naruszenie dóbr osobistych - które nie mają daty ważności. Inne długi, które nigdy nie ulegają przedawnieniu to np.:

roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności;

o zniesienie współwłasności; roszczenia wynikające z prawa własności nieruchomości ;

; roszczenia o naprawienie szkody jądrowej na konkretnej osobie.



Czytaj również: BIK: Kobiety bardziej rzetelne w spłacie kredytów mieszkaniowych



Gdzie sprawdzić swoje długi i ich status? Całą historię kredytową i wszelkie informacje o aktualnych zadłużeniach można znaleźć w raporcie Biura Informacji Kredytowej.

Za uzyskanie pełnych danych trzeba jednak zapłacić. Pełny raport kosztuje 49 zł. Dane nie są darmowe, ponieważ BIK jest spółką akcyjną zrzeszającą banki, SKOK-i i pozabankowe firmy pożyczkowe, które wymieniają się za jego pośrednictwem informacjami umieszczonymi w rejestrze dłużników.

Czytaj także:

Państwo wysyła przelewy na konta Polaków. Ty też możesz liczyć na dopłatę?

Nowe przepisy od 8 kwietnia. Ty też możesz skorzystać z tańszego gazu?

Jak to naprawdę jest z tymi kontrolami abonamentu? Poczta Polska wyjaśnia