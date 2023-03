Wysokość emerytury z KRUS została zwaloryzowana 1 marca 2023 roku. Ile wynosi nowa stawka świadczenia dla rolników? Kiedy możemy spodziewać się wypłacenia nowej emerytury? Co zmieniło się w emeryturze z KRUS?

Emerytura z KRUS po zmianach

13 stycznia 2023 roku została podpisana ustawa o nowej stawce ubezpieczenia społecznego rolników. Została ona podniesiona do 90 proc. najniższej emerytury z ZUS. Oznacza to, że od 1 marca emerytura podstawowa z KRUS wynosi 1429,60 zł. To o 345,02 zł więcej niż w poprzednim okresie.

Według statystyk z 2022 roku emerytury i renty z KRUS pobierało prawie milion osób. Przeciętna wysokość świadczenia emerytalnego wynosiła 1507,92 zł.

Emerytura z KRUS: Czy trzeba składać wniosek?

Osoby otrzymujące emerytury rolnicze nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków o waloryzację świadczenia. Zmiany w emeryturze przyznawane są z urzędu.

Wypłacenie emerytury nastąpi najpóźniej do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zostanie ona jednak wyrównana i wypłacona za okres od 1 marca.

Emerytura z KRUS: Jak obliczana jest stawka?

Wysokość emerytury dla rolników ustalana jest indywidualnie. Wylicza się ją na podstawie iloczynu aktualnej emerytury podstawowej i kilku innych czynników. Wśród nich wymienić należy okres pracy oraz wysokości płaconych składek. Im dłużej wpłacane są składki emerytalne, tym emerytura może być wyższa.

KRUS podał nawet przykład odliczania wysokości emerytury . Osoba płacąca przez 25 lat składki podstawowe otrzyma emeryturę w wysokości 1686,93 zł brutto. To 348,49 zł więcej niż w poprzednim miesiącu. Dlatego też średnia wypłacanych emerytur z KRUS jest wyższa niż minimalny próg.

