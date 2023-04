Spis treści: 01 Dopłata roczna w PPK. Kto dostanie przelew od państwa?

02 Dopłata roczna w PPK. Kto nie dostanie przelewu od państwa?

03 Ile wynosi dopłata roczna w PPK?

04 Do kiedy dopłata roczna w PPK?

05 Jak wypłacić pieniądze z PPK? Polska Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia? Są nowe przepisy

Dopłata roczna w PPK. Kto dostanie przelew od państwa?

Dopłatę roczną otrzymują uczestnicy PPK, na których rachunku wpłaty podstawowe i dodatkowe (finansowane przez pracownika i podmiot zatrudniający) w danym roku wynoszą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy o niższych dochodach, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc., muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. powyższej kwoty.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku w Polsce wyniosło 3010 zł. W związku z tym uczestnik PPK otrzyma dopłatę roczną, jeżeli w poprzednim roku na jego konto oszczędnościowe trafiło co najmniej 632,10 złotych (3010 x 6 = 18 060 x 3,5 proc. = 632,10 zł). W przypadku osób, które na swój wniosek obniżyły procent wpłaty podstawowej (osiągały miesięczne wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2 minimalnego wynagrodzenia, czyli 3612 zł), musi to być co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 158,03 zł.

Dopłata roczna w PPK. Kto nie dostanie przelewu od państwa?

Dopłata roczna do rachunku oszczędnościowego w PPK nie przysługuje, jeśli uczestnik:

w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia,

ze wszystkich źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

Ile wynosi dopłata roczna w PPK?

Z tytułu uczestnictwa w programie w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną w wysokości 240 zł. W 2023 roku kwota zostanie przekazana na konta ponad 1,7 mln uczestników PPK. W sumie będzie to ponad 410 mln zł. Rekordowa wysokość wynika z rosnącej liczby uczestników programu. Tegoroczny wynik przebił ten z roku ubiegłego o około 8 mln zł.

Jak sprawdzić stan konta PPK? Ilość środków na wszystkich rachunkach PPK można sprawdzić w prosty sposób, logując się na stronę MojePPK . W serwisie można sprawdzić stan oszczędności na wszystkich swoich rachunkach PPK w różnych instytucjach finansowych.

Do kiedy dopłata roczna w PPK?

Dopłata trafia na rachunek PPK nie później niż do dnia 15 kwietnia roku, który następuje po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna. Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK otrzymuje tylko jedną dopłatę roczną - niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK. Dopłaty roczne trafiają na rachunek PPK zasilany bieżącymi wpłatami, a gdy założono je jednocześnie to na rachunek, gdzie zgromadzono więcej środków.

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

Ideą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK) jest długoterminowe oszczędzanie i wypłata środków dopiero po przejściu na emeryturę. Co się dzieje, gdy pracownik chce zrezygnować z programu PPK wcześniej?

Uczestnik PPK, który nie ukończył 60 lat, może dokonać zwrotu, czyli wycofać środki ze swego rachunku PPK, kiedy uzna to za stosowne. Uczestnik PPK, który chce skorzystać z tej możliwości, musi wycofać wszystkie środki z danego rachunku PPK. Jeżeli ma więcej niż jeden rachunek, może wycofać środki z jednego lub kilku z nich i pozostawić środki na pozostałych. Dyspozycję zwrotu składa się instytucji finansowej. Realizacja tej dyspozycji wiąże się z określonymi pomniejszeniami.

Przed przekazaniem uczestnikowi PPK środków w ramach zwrotu instytucja finansowa potrąca:

30 proc. środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę (informacja o tej kwocie zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne);

(informacja o tej kwocie zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne); kwotę odpowiadającą środkom z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych oraz 19 proc. podatek od zysków kapitałowych, pochodzących ze środków zwracanych uczestnikowi.

