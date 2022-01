PO odkrywa karty. Donald Tusk o "odpornej Polsce"

Jak mówił Donald Tusk, w naszym kraju "umiera zdecydowanie najwięcej osób ze względu na COVID-19, jak i inne choroby". - Ile godzin dziennie mamy słuchać dramatycznych komunikatów, o nieudolności władzy, o kolejkach, gdy potrzebujemy pomocy medycznej. To nie jest dobry temat przy rodzinnym stole, ale wiem, że to wszystko czujemy - stwierdził.



Kongres PO. Tusk: Ustawa PiS ma skłonić ludzi, by donosili na siebie

Dodał, że "od tego czy władza jest dobra czy zła, skorumpowana czy nie, zależy życie i zdrowie obywateli". - Jaka jest odpowiedź władzy? Tą odpowiedzią jest "ustawa Kaczyńskiego" - mówił Tusk, nazywając w ten sposób nowy projekt przepisów covidowych, opublikowany w czwartek.



- Prezes PiS wymyślił ustawę, która zamiast walczyć z wirusem, chronić Polaków przed chorobą, ma skłonić, aby donosili do siebie nawzajem. By szli do sądu, kiedy uznają, że są zakażeni przez kolegę czy koleżankę - opisał szef PO.



Według niego, "tylko w chorym umyśle, mającym temperament kapusia, może objawić się taki pomysł". - A on wysyła do Sejmu taki projekt. Jakby to, kto kogo zaraził, to był największy problem - mówił.



Kongres PO. Tusk: Czy ktoś z was posłałby wnuczka, by leczy go Kaczyński?

- Tego nawet bym się nie domyślił, że Kaczyński jest zdolny do tak absurdalnej, cynicznej propozycji - powiedział. - Czy ktoś z was posłałby wnuczka, by leczył go Kaczyński? Czy ktoś z was posłałby dziecko, by ząb wyrywał mu Jędraszewski? - pytał Tusk.

Jak zaznaczył, Platforma Obywatelska będzie składała projekt ustawy, który ma odpowiadać za waloryzację emerytur. - Nie pozwolimy dalej okradać emerytów. Widać, co inflacja zżera to, co władza jedną ręką dała, a drugą zabiera - zaznaczył.



- Nie pozostaną bezkarnie ci, co pozostaną słąbi wobec władzy. Sezon bezkarności się końćzy. To znaczy, ze każdy, kto uczestniczył w korupcji, zostanie ukarany - powiedział Tusk.





"Odporna Polska" - Platforma Obywatelska przedstawiła program

Kongres Odporna Polska to - jak zapowiadała PO - początek prac kilku grup roboczych. Każda z nich zajmuje się inną kwestią i przygotowuje związane z nią propozycje programowe.



Partia wyliczyła, że w skład grup wchodzi około tysiąca osób. Ich pomysły będą dotyczyć zagrożeń pandemicznych, kryzysowym zarządzaniem państwem, bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, wodą i żywnością jako strategicznymi zasobami, lokalnymi systemami bezpieczeństwa dostaw, jak i stabilnością polskiej waluty.



W trakcie kongresu PO zaproponowała m.in. utworzenie w miastach "ochotniczych straży ratunkowych", składających się z wolontariuszy, a także podwyższenia kar za przestępstwa urzędnicze. Obiecała też stworzenie "cyfrowego alertu", który ostrzegałby Polaków, gdyby ktoś używał np. ich numeru telefonu do popełnienia przestępstwa.



Partia zadeklarowała utworzenie "miejsca" dla Naczelnego Inspektora ds. walki z epidemiami. Ma to być "niezależny ekspert z uprawnieniami do wydawania zaleceń dla administracji publicznej".



PO ujawniła swoje pomysły dla rolnictwa

Politycy Platformy zwrócili też uwagę na konieczność budowania kompetencji cyfrowych młodych Polaków - "skilli". Chcą uczynić to w szkołach, które - ich zdaniem - zostały zamknięte przez ministra Przemysława Czarnka dla specjalistów.



Ich zdaniem, powinien istnieć Krajowy System Łączności, czyli "szybki obieg informacji pozwalający podejmować szybkie i trafne decyzje" podczas nadzwyczajnych sytuacji.



Przedstawili też pomysły dotyczące rolnictwa: zaprzestanie wycinki lasów, stworzenie systemów retencji oraz elektrowni wodnych, a także "przywrócenie do łask" farm fotowoltaicznych i uruchomienie dopłat do nawozów.



Wkrótce więcej informacji.