Czternasta emerytura ma wejść na stałe do polskiego prawa. Dodatkowe świadczenie będzie przyznawane emerytom i rencistom co roku, a najbliższa wypłata nastąpi na przełomie sierpnia i września. Seniorzy nie muszą martwić się o formalności, gdyż nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. O tym, komu przysługuje 14. emerytura, decydują inne czynniki. Co trzeba wiedzieć o świadczeniu? Kto może liczyć na wypłatę? Ile wynosi 14. emerytura?