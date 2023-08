Zarabiasz tak w sieci? Taki list ze skarbówki to początek dużych kłopotów

Urząd Skarbowy rozsyła pisma nazwane listami behawioralnymi do osób, które nie odprowadzają podatków od swojej działalności. W listach zawarta jest instrukcja dotycząca sposobu wywiązywania się z obowiązku podatkowego, ale też zachęta, by odpowiedzieć na otrzymane pismo. Skarbówka dowiaduje się o pracy na czarno z internetu. Co robić, gdy przyjdzie list z Urzędu Skarbowego?