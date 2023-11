Przypomnijmy, że podczas debaty w Sejmie w sprawie programu finansowania in vitro poseł Krystian Łuczak z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że "PiS jest jak nowotwór, jak raczysko, które toczyło nasz kraj, które dewastowało każdy obszar życia naszego państwa".

Wniosek o ukaranie Krystiana Łuczaka. Uzasadnienie posłanek PiS

Do tej wypowiedzi we wtorek na konferencji prasowej odniosły się posłanki PiS, zapowiadając skierowanie w tym dniu wniosku o ukaranie posła do Komisji Etyki Poselskiej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka powiedziała, że porównywanie innych ludzi do nowotworu jest "absolutnie haniebne", a słowa te są "niegodne posła na Sejm".

- Mam nadzieję, że to będzie jasny sygnał, że nie zgadzamy się na to, by w debacie publicznej pojawiały się podobne określenia. Wiemy, że temperatura sporu politycznego czasami bywa wysoka, ale zachowajmy szacunek do siebie na wzajem - powiedziała Gembicka.

Poseł Katarzyna Sójka podkreśliła z kolei, że niedawno podobną do Łuczaka wypowiedź sformułowała poseł KO Karolina Pawliczak, która mówiła "w sposób obrażający nie tylko pacjentów onkologicznych, ale również wyborców Prawa i Sprawiedliwości".

- Jeżeli chcemy mówić o onkologii, o nowotworach, mówmy w kontekście ochrony zdrowia (...) politycy Platformy Obywatelskiej, przejdźcie do odpowiedniego poziomu debaty publicznej. Nie obrażajcie polityków PiS, ale przede wszystkim nie obrażajcie i nie pogardzajcie naszymi wyborcami i nie wykorzystujcie pacjentów onkologicznych do waszego języka, waszej propagandy - zaapelowała Sójka.

Z kolei poseł Joanna Borowiak podkreśliła, że Sejm to miejsce, w którym ścierają się poglądy, ale język debaty powinien być tutaj na wysokim poziomie. - Możemy się spierać i różnić, ale nie ma naszej zgody na obrażanie. Dlatego kierujemy wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła Krystiana Łuczaka - podkreśliła.

Burzliwa debata w Sejmie wokół projektu o in vitro

Nie tylko wypowiedź posła Łuczaka wzbudziła tego dnia kontrowersje na sali Sejmowej. Konfederacja domagała się zakończenia pracy nad obywatelskim projektem ustawy, o czym mówił poseł Grzegorz Braun.

- Jako reżyser-dokumentalista "doktoryzowałem" się z in vitro. Zrobiłem film "Eugenika postępu" spotkałem w zagłębiu in vitro w białostockiem. Widziałem selekcję dokonywaną na moich oczach a nie rampie oświęcimskiej. Robił to zootechnik, zatrudnia się na te stanowiska bez dyplomu medycznego. Widziałem te baniaki z azotem, może stoją do dziś - przekonywał polityk.

Monika Rosa z KO oceniła przemówienie Grzegorza Brauna "hańbą". Natomiast Joanna Scheuring Wielgus zarzuciła politykom Konfederacji "szerzenie głupoty i nieprawdy" w sprawie in vitro.

***



