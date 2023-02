Rzeszów: Miejski program in vitro. Po kilku godzinach zakończono zapisy

Tylko kilka godzin trwały zapisy do miejskiego programu refundacji in vitro. Chętnych było dużo więcej niż miejsc. Na listę główną trafiło 21 par, kolejnych dziewięć na listę rezerwową. Ludzie ustawiali się już od godz. 3:30, by trafić do programu.

