Piotr ​Zgorzelski: Ambasador nie powinien tak powiedzieć

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

- Wyglądało na to, że pan Jasiński stwierdził prawdę. Jednak nie powinien tego powiedzieć, takie jest moje stanowisko, choć jako opozycja mógłbym zacierać ręce. Ambasador powinien reprezentować poglądy zgodne z linią państwa - stwierdził w dogrywce "Gościa Wydarzeń" w Interii wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, odnosząc się do odwołania ambasadora RP w Czechach. Komentując sprawę wyborów, zaznaczył, że "do pięciu milionów niezdecydowanych może trafić tylko PSL".

