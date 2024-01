Kancelaria Sejmu RP wydała pilny komunikat po tym, jak w sieci i w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, jakoby w budynku przy ul. Wiejskiej zarządzono ewakuację. Jedną z wiadomości sugerujących, że należy opuścić gmach polskiego Sejmu do godziny 14 w czwartek zamieścił na swoim profilu poseł Konfederacji Stanisław Tyszka .

"Straż Marszałkowska poprosiła, żeby pracownicy Sejmu do godziny 14 opuścili budynki. Szybki koniec Sejmu Otwartego, wraca Sejm Twierdza" - ocenił surowo polityk Konfederacji. Informacje o braku możliwości wejścia na teren Sejmu publikowali w mediach też niektórzy dziennikarze.

Pilne oświadczenie Kancelarii Sejmu. "Nie ma żadnej ewkuacji"

"Pracownicy, którzy nie są niezbędni do obsługi bieżącej pracy Sejmu, dostali możliwość wyjścia do domu o godz. 14, by - z uwagi na demonstrację - nie mieli problemów z wyjazdem z miejsca pracy" - wytłumaczono, dementując pogłoski o ewakuacji gmachu przy Wiejskiej.