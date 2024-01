W związku z manifestacją 11 stycznia przed Sejm wróciły barierki, co nie uszło uwadze polityków PiS. "Czyżby marszałek Hołownia zmienił zdanie?" - pytał w serwisie X poseł PiS Dariusz Piontkowski. - To jest tylko na dzisiejszy dzień. One (barierki - red.) zostały postawione wczesnym rankiem i wieczorem zostaną zabrane - podkreśla szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki.