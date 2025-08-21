W skrócie Sędzia Dariusz K. z Sądu Rejonowego w Lubaniu podejrzewany jest o prowadzenie kampera pod wpływem alkoholu, co doprowadziło do kilku kolizji.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek natychmiast zawiesił sędziego w czynnościach służbowych na miesiąc do czasu decyzji sądu dyscyplinarnego.

Sprawa sędziego, będącego nominatem Zbigniewa Ziobry, jest nadzorowana przez prokuraturę, a dokładne okoliczności incydentu wyjaśniają służby.

O sprawie sędziego, który miał prowadzić turystyczny pojazd w Lubaniu pod wpływem alkoholu, poinformował portal stacji TVN24.

Z relacji świadków, którzy zawiadomili służby wynika, że mężczyzna miał zderzyć się kamperem z innymi samochodami i staranować ogrodzenie, a następnie pójść do domu.

Sędzia prowadził pod wpływem alkoholu? Służby wyjaśniają sprawę

- Po przyjeździe funkcjonariuszy pod wskazany adres okazało się, że mężczyzna, którego wskazała osoba zgłaszająca, był już w domu. Został zatrzymany na czas prowadzenia czynności, w tym pobrania krwi w celu ustalenia poziomu alkoholu, a następnie zwolniony - powiedział komisarz Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji.

Badanie wykazało, że sędzia znajdował się pod wpływem alkoholu. Miał dwa promile. Jednak mundurowi muszą wykonać analizę krwi, która stwierdzi, czy mężczyzna był nietrzeźwy w momencie kierowania autem.

- Wskazany sędzia pracuje w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, ale już od prawie roku przebywa na zwolnieniu lekarskim. Sprawę nadzoruje prokuratura - przekazała TVN24 rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, sędzia Małgorzata Lamparska.

Zdecydowany ruch Waldemara Żurka. Sędzia z Lubania zawieszony

Rzeczniczka przekazała, że jeszcze w środę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał decyzję "o przerwie sędziego w czynnościach służbowych na okres jednego miesiąca".

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się komunikat w tej sprawie.

"20 sierpnia 2025 r. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, działając na podstawie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podpisał zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego K. do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny" - napisano w dokumencie.

"Jest to efekt ostatniego incydentu z prowadzeniem przez sędziego K. samochodu pod wpływem alkoholu. Przerwa w czynnościach będzie obowiązywać aż do wydania przez sąd dyscyplinarny uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Wtedy zostanie on zawieszony z urzędu" - dodano.

Resort wspomina, że sędzia był nominatem byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.

"Pod koniec 2017 r. ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przeprowadzał masowe zmiany na stanowiskach prezesów w sądach - odwoływał niewygodnych sędziów i awansował zaufanych. Sędzia K. został wówczas powołany na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wcześniej był prezesem Sądu Rejonowego w Miastku" - zaznaczono w stanowisku MS.

