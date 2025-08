Prezydent Andrzej Duda krytykuje powołanie Żurka na ministra sprawiedliwości, określając to jako radykalizację.

Waldemar Żurek przyznaje, że decyzja o wejściu do rządu i rezygnacji ze stanowiska sędziego była dla niego wyjątkowo trudna.

Podczas rozmowy w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał, że decyzja o wejściu do rządu i rezygnacji ze statusu sędziego była dla niego wyjątkowo trudna.

- To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu i nie ukrywam tego. Rzeczywiście bardzo byłem związany z tą moją misją w sądach - przyznał.

"Nie miałem złudzeń". Waldemar Żurek o powodach wejścia do rządu

Żurek zaznaczył jednak, że nie uważa, że jest nie do zastąpienia i tylko on może zmienić rzeczywistość w kraju.

- Natomiast w sytuacji, gdy ponownie politycy, którzy chcieliby wprowadzić państwo autorytarne, dojdą do władzy, to na nic moje polityki, na nic moja ciężka praca przez lata - ocenił.

Żurek zaznaczył również, że " nie miał złudzeń " - jego zdaniem nadszedł moment, w którym trzeba spróbować dotrzeć do społeczeństwa i przeprowadzić konieczne reformy.

- Albo spróbujemy teraz dotrzeć do społeczeństwa, zreformować sądy, albo nie znajdziemy sobie miejsca w tym kraju i będziemy musieli ratować się emigracją lub wylądujemy w więzieniach - stwierdził szef MS.

Waldemar Żurek odniósł się również do działań rządu dotyczących reformy Krajowej Rady Sądownictwa . - Rzeczywiście musimy wykonać ten wyrok i jest kilka ścieżek - wskazał minister podkreślając, że wymaga konsultacji w ramach koalicji rządzącej.

- Dochodziło do takich sytuacji, że myśmy nagle zapotrzebowanie ze strony decydentów na dwa projekty. Później był wniosek do Komisji Weneckiej. To wszystko zawisło w próżni - wyjaśnił.