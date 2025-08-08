Sondaż o działaniach ministra Waldemara Żurka. Przeważa jedna opinia
Pozytywnie pierwsze działania nowego ministra sprawiedliwości ocenia 34,9 proc. respondentów - wynika z nowego sondażu. Odmiennego zdania jest 17,9 proc. ankietowanych, a co czwarty badany waha się między jedna a drugą opcją. Duża grupa nie zna decyzji Waldemara Żurka lub nie jest nimi zainteresowana.
"Jak ocenia Pan/Pani pierwsze działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla Onetu.
W badaniu przeważają odpowiedzi pozytywne - łącznie 34,9 proc. respondentów wystawiło szefowi Ministerstwa Sprawiedliwości dobrą ocenę.
Waldemar Żurek oceniony przez Polaków. Nowy sondaż
Za "zdecydowanie pozytywne" działania nowego ministra uważa 16,3 proc. ankietowanych, a 18,6 proc. ma "raczej pozytywną" ocenę Waldemara Żurka.
Krytyczne zdanie o pierwszych działaniach szefa MS ma 17,9 proc. badanych.
W tej grupie 10,8 proc. respondentów wskazało, że ma "zdecydowanie negatywną" opinię na temat decyzji Żurka, a opcję "raczej negatywnie" wybrało 7,1 proc. ankietowanych.
Polacy podzieleni w sondażu. Chodzi o decyzje Waldemara Żurka
Wyniki sondażu pokazują, że jest też grupa, która waha się między jedną a drugą oceną. Co czwarty badany wskazał wariant "ani pozytywnie, ani negatywnie" - to 25,8 proc. ankietowanych.
Badanie pokazuje, że są też osoby, które nie znają działań następcy Adama Bodnara lub nie jest są nimi zainteresowane - to 21,4 proc. uczestników sondażu.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-6 sierpnia 2025 r. metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.
