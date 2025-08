Żurek podkreślił konieczność zakończenia sporu w wymiarze sprawiedliwości i zadeklarował odwagę oraz gotowość do korzystania z argumentacji prawnej.

Waldemar Żurek wskazał, że swoje działania zamierza opierać na zapisach konstytucji i konwencji międzynarodowych. Jeśli pojawi się opór ze strony Karola Nawrockiego, będzie na to odpowiednio przygotowany .

- Jeżeli będzie rozbieżność z prezydentem, to oczywiście mam plan B. Chciałbym proponować prezydentowi rozwiązania ustawowe najlepsze dla Polaków. Jeżeli prezydent będzie miał inne zdanie, będzie musiał to prawnie uzasadnić . Wydaje mi się, że tu będzie prezydentowi najtrudniej - przekonywał.

- Ci sędziowie, którzy bronią konstytucji i którzy swoje różne decyzje dobrze uzasadniają i pokazują, że to konstytucja ma pierwszeństwo, to są sędziowie Rzeczypospolitej. Ci, którzy łamią tę konstytucję, powinni odpowiedzieć przed niezawisłymi, bezstronnymi sądami (...) jeżeli ten spór tak się zarysuje, to ja jestem człowiekiem, który jest konsekwentny i mam argumenty prawne. I nie brakuje mi też odwagi - zapewnił Żurek.