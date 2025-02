Pierwszy F-35 Husarz z Polakiem za sterami w powietrzu

"To historyczny moment dla Polski i niezwykle ważny moment rozwoju naszych Sił Powietrznych. Gratulacje dla całego zespołu wdrażającego te nowoczesne samoloty V generacji Husarz. Jesteśmy z was dumni!" - przekazał lider PSL.

F-35 dla Polski. Siły Powietrzne RP zamówiły 32 myśliwce

F-35 to pierwszy w polskim lotnictwie samolot wielozadaniowy, zaprojektowany tak, by był trudno wykrywalny przez przeciwnika. Polskie Siły Powietrzne mają otrzymać 32 maszyny, które razem z myśliwcami F-16 będą stanowić o sile polskiego lotnictwa bojowego. Obecnie polscy piloci szkolą się w Stanach Zjednoczonych, a pierwsze F-35 maja trafić do Polski na początku 2026 roku.