Pierwsze takie ćwiczenia wojsk. "Sygnał wysłany Rosji"

Oprac.: Paulina Eliza Godlewska Polska

To silny sygnał wysłany do Rosji, że nie opłaci się atakować terytorium NATO - mówił w piątek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podczas ćwiczenia Griffin Shock 23-1 w Bemowie Piskim. Dodał, że "niedługo polscy piloci rozpoczną szkolenie na Apache'ach i pierwsze Apache z zasobów US Army trafią do Wojska Polskiego w formule backfillingu".

Zdjęcie Ćwiczenia Griffin Shock 23-1 w Bemowie Piskim. / Twitter/MON / Polsat News