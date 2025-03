Nad Polskę nadciąga wir polarny. Możliwe "duże ubytki"

Wysoko nad Polską zachodzą zmiany. Od środy do czwartku nasz kraj może się znaleźć w zasięgu wiru polarnego. To może oznaczać, że wówczas nad nami warstwa ozonowa może się zmniejszyć - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na polarne warunki i powrót zimy nie mamy jednak co liczyć - śnieg leży już tylko w górach.