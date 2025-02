Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Druga połowa marca również zapowiada się na cieplejszą, chociaż anomalnie będą nieco niższe i miejscami wyniosą ponad 3 stopnie Celsjusza. Ostatni tydzień marca ma być najbardziej zbliżony do średniej wieloletniej. Cały czas jednak będzie o prawie 2 stopnie cieplej na zachodzie i nawet 3 stopnie na północnym wschodzie.

IMGW prognozuje, że kilka pierwszych dni marca może być jeszcze stosunkowo chłodnych: od 5-6 stopni w większości kraju, a lokalnie na zachodzie do około 9 st. C. Potem jednak napłynie masa ciepłego powietrza i pod koniec pierwszego tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 15-16 stopni .

Taki epizod ciepła nie utrzyma się zbyt długo i potem zrobi się nieco chłodniej. Najnowsze prognozy wskazują, że w marcu średnie temperatury w ciągu dnia wyniosą od około 9 stopni na północy do 10-13 st. C w centrum i na południu.

Są to jednak uśrednione wartości. Trzeba pamiętać, że w marcu wciąż mogą występować typowe dla tego miesiąca epizody zmiennej pogody . Nie można więc wykluczyć zarówno chłodniejszych dni, przymrozków, a może nawet deszczu ze śniegiem i śniegu, jak też cieplejszych dni, podczas których temperatura zbliży się do 10 stopni Celsjusza.

Jeśli sprawdzą się długoterminowe prognozy, średnie temperatury w ciągu dnia wyniosą kilkanaście stopni. Nie wyklucza to jednak okresów z większymi anomaliami IMGW

Jeśli chodzi o opady, to nie powinno ich być zbyt wiele. W marcu będą one przeważnie słabsze lub zbliżone do średniej wieloletniej. Dopiero na przełomie marca i kwietnia na zachodzie kraju może intensywnie padać.