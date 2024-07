"Dość oszczerstw i poniżania". Krystyna Pawłowicz domaga się przeprosin

Do sprawy odniosła się również sama Pawłowicz, która poinformowała na platformie X, że "procesowo wezwała marszałka Sejmu" do publicznych przeprosin na konferencji prasowej "dla wszystkich mediów" w terminie jednego dnia od otrzymania pisma.

Komentując to wezwanie, Szymon Hołownia powiedział we wtorek, że Krystyna Pawłowicz nie doprecyzowała, "czy wszystkie media - to mają być tylko media krajowe, czy ma zwrócić się w ogóle do wszystkich mediów funkcjonujących w naszym wszechświecie".