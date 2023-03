List do Przyłębskiej. "Oczekujemy pilnego przedstawienia kandydatów"

Problem z rozpatrzeniem prezydenckiego wniosku polega na tym, że jest do tego wymagany pełny skład Trybunału Konstytucyjnego, czyli przynajmniej 11 z 15 sędziów. Sześciu z nich, którzy są autorami listu, nie uznaje Julii Przyłębskiej jako prezes.

Przyłębska: Działamy sprawnie

W poniedziałek w Programie Trzecim Polskiego Radia prezes TK Julia Przyłębska została zapytana, kiedy Trybunał zajmie się wnioskiem prezydenta. - Działamy sprawnie. Nadany został już sprawie bieg, czyli wszczęte zostało postępowanie, nadana sygnatura. Już otrzymają w dniu jutrzejszym uczestnicy postępowania odpisy wniosku i zobowiązanie do zajęcia stanowiska w sprawie - mówiła wówczas.

Jak podkreśliła, "ponieważ jest to sprawa, która musi być rozpoznawana w pełnym składzie, obowiązkowa jest też rozprawa".

- Myślę, że wkrótce spotkamy się z państwem na rozprawie, bo rozprawy w TK są emitowane przez media - powiedziała.

List buntowników do prezes TK

W grupie sędziów, którzy wysłali do Przyłębskiej list są: Jakub Stelina, Wojciech Sych, Zbigniew Jędrzejewski, Bogdan Święczkowski, a także Andrzej Zielonacki i wiceprezes TK Mariusz Muszyński. We wniosku przypomnieli, że kadencja prezes TK już minęła, a mimo to ta nie zwołała zgromadzenia wyborczego. Autorzy podkreślili, że rozpoczęcie tego procesu jest o tyle istotne, że należy możliwie szybko odpowiedzieć prezydentowi na temat zgodności konstytucyjnej skierowanej przez niego ustawy.

"Powinność ta stała się szczególnie paląca wobec tego, że w dniu 21 lutego 2023 r. wpłynął do Trybunału, oparty na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji, wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym" - czytamy w liście opublikowanym przez rp.pl.

Frakcja sędziów nieuznających prezesury Przyłębskiej przypomniała, że prezydent zwrócił się w orędziu z 10 lutego do całego składu TK o pilne zajęcie się sprawą.

"Mając na uwadze, że zgodne z prawem rozpoznanie tej oraz szeregu innych zawisłych spraw w pełnym składzie wymaga udziału Prezesa Trybunału, oczekujemy pilnego zwołania ZO w sprawie przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa" - zaapelowali.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Uchwalona w styczniu nowelizacja o SN autorstwa PiS miała według autorów wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z nowelizacją w wersji uchwalonej w Sejmie sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.

We wniosku prezydenta Andrzeja Dudy do Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się o zbadanie niekonstytucyjność m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA.

Ponadto - w liczącym ponad sto stron wniosku - zakwestionowano także m.in. przepisy umożliwiające wnioskowanie o wznowienie prawomocnie zakończonych spraw dyscyplinarnych i immunitetowych, a także przewidziana w tej nowelizacji vacatio legis określoną na 21 dni.