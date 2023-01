Część sędziów TK traci cierpliwość. Chcą nowego prezesa

Oprac.: Jakub Krzywiecki Polska

Sześciu z 15 sędziów TK chce, by prezydent Andrzej Duda wskazał nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie napisali oni zarówno do Julii Przyłębskiej, jak i do prezydenta - informuje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Julia Przyłębska / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News