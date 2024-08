Pasmo alertów na południu. Obejmują sześć województw

IMGW: Upały na południu

" Od jutra upały w południowej części kraju! [...] Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 31 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 st. C " - głosi komunikat na profilu IMGW w serwisie X.

Pomarańczowe alerty obowiązują w zachodniej części tych terenów od godz. 12:00 w środę do godz. 18:00 w czwartek, a we wschodnich rejonach pozostaną w mocy do godz. 19:00 we wtorek.