Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę zagrożeń pogodowych na najbliższe dni. Wynika z niej, że początkowo najgorsza aura może nam towarzyszyć w południowej części Polski, zaś pod koniec tygodnia strefa upałów i burz rozszerzy się na północ i zachód, obejmując prawie cały kraj.

IMGW ostrzega przed upałami

Chociaż poranki w wielu miejscach kraju robią się chłodne i we wtorek w Resku było 8,8 st. C , to w ciągu dnia wciąż jest bardzo ciepło, a miejscami nawet upalnie. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach będzie podobnie.

W środę synoptycy IMGW prognozują zagrożenia w południowej części Polski i najwięcej alertów dotyczy wysokich temperatur.

Z powodu upałów tego dnia mogą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia dla pasa rozciągającego się od południowego Śląska przez większość Małopolski, południową część województwa świętokrzyskiego po północną część Podkarpacia i południe Lubelszczyzny.

W górach wciąż może być burzowo, dlatego w dalszym ciągu możliwe będą alerty IMGW pierwszego stopnia dla powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w Małopolsce.

Pogoda upalna w niemal całej Polsce

Kolejny dzień to będzie już zdecydowana dominacja upału w większości kraju. Tylko na Wybrzeżu i w Sudetach może być bardziej pochmurnie i tam może przelotnie popadać. Reszta kraju będzie się grzać w promieniach słońca.

Na czwartek IMGW prognozuje alerty drugiego stopnia związane z upałem dla prawie całej Polski, z wyjątkiem województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz południowych powiatów dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Reklama

Tego dnia można się spodziewać od 25 do 31 stopni w przeważającej części Polski. Na szczęście upały będą jedyną niedogodnością, ponieważ burze ominą wtedy nasz kraj.

W czwartek upał może objąć większość województw w Polsce. Może być do 31 stopni Celsjusza / wxcharts /

Do upału dołączą burze

Piątek dalej będzie gorący w niemal całej Polsce, z wyjątkiem województw zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz południowych części dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na pozostałych terenach ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem.

Kolejnym pogodowym zagrożeniem w piątek mogą być burze, których tego dnia nie powinno zabraknąć. Z tego powodu specjaliści prognozują wydanie alertów pierwszego stopnia dla południowo-zachodniej części Polski.

Ostrzeżenia mogą objąć województwa lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie i opolskie.

Piątek będzie upalny w niemal całej Polsce. Dodatkowo na zachodzie i południowym zachodzie mogą pojawić się burze / wxcharts /

Pogoda gorąca do końca sierpnia

Wiele wskazuje na to, że chociaż upały w Polsce skończą się wraz z nadejściem weekendu, to do ostatniego dnia sierpnia wciąż będzie bardzo ciepło.

Możliwe, że w sobotę na południowym wschodzie termometry pokażą do 29 stopni Celsjusza, choć w centrum będzie już wyraźnie chłodniej: około 22 stopnie - prognozuje IMGW. Reklama

Niedziela, czyli pierwszy dzień września, przyniesie obniżenie temperatury i w przeważającej części kraju będzie do 21 stopni, a na południu do około 24 st. C.



