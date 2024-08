Sanepid wystosował we wtorek specjalne pismo do przewodników górskich, w którym zwraca się do nich ze specjalnym apelem. Cel? Uświadamiać i odwodzić turystów od pomysłu picia wody wprost z górskich potoków i stawów. Jak można się domyślić, apel to pokłosie niedzielnej akcji TOPR, kiedy to z Doliny Pięciu Stawów ewakuowano kilkudziesięciu podróżnych z objawami zatrucia. Przyczyna nie jest potwierdzona, ale wielu z poszkodowanych piło wodę z potoku.