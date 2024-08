Koncert bożonarodzeniowy w upale. Publiczność tylko w zimowych ubraniach

- Choć koncert odbędzie się w gorący letni sycylijski wieczór i to w miesiącu rekordowych upałów, atmosfera ma być zimowa - podkreślają włoskie media informując o oczekiwaniach organizatorów występu znanego na świecie tria, które tworzą Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble.

Ich świąteczny koncert w scenerii ruin starożytnych świątyń zostanie nadany w Wigilię we włoskiej telewizji komercyjnej Mediaset, a także - jak zapowiedziano - w zagranicznych stacjach.

Na wydarzenie to wybrano Agrigento, które w przyszłym roku będzie włoską stolicą kultury.

Sycylia. Koncert bożonarodzeniowy latem. Wytyczne ubioru

Widzowie muszą zastosować się do zaleceń dotyczących ubioru, ma on być zimowy - długie rękawy, spódnice, suknie i spodnie, żakiety i marynarki. Kolory ubrań mają być ciemne. Kobiety zachęca się, by okryły się szalami.