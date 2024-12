Paraliż dwóch polskich lotnisk. Samoloty nie mogły lądować

Krakowskie lotnisko doświadczyło utrudnień już w piątek. Wówczas loty były anulowane lub przekierowywane do innych portów. Dziś rano do grodu Kraka dołączyły Katowice - z powodu złych warunków pogodowych loty z Pyrzowic zostały przekierowane do Wrocławia i Warszawy. O aktualnej sytuacji i przekierowaniach port informował na swojej stronie na Facebooku.