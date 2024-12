Samolot nagle zmienił kurs. Leciał do Moskwy, zawrócił nad Polską

Trasę samolotu tureckich linii lotniczych można było śledzić za pośrednictwem aplikacji Flightradar24. Maszyna wystartowała w czwartek przed godz. 13 czasu polskiego ze Stambułu, pokonując kolejno: Bułgarię , Rumunię , Węgry , Słowację , wreszcie dolatując do Polski.

Kiedy samolot był nad Kraśnikiem doszło do nieoczekiwanego zwrotu. Załoga zamiast kontynuować lot do Moskwy postanowiła wrócić do Turcji.