Nauczyciele dostaną wyższe pensje. Ale nie wszyscy mogą liczyć na podwyżki

23 lutego minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia określający nową wysokość minimalnych wynagrodzeń zasadniczych kadry nauczycielskiej.

Ustalono wówczas, że pensje wzrosną o 7,8 procent.

Dla wielu nie jest to jednak satysfakcjonujące rozwiązanie, dlatego 9 marca ZNP wraz z Lewicą przekazali informację o złożeniu projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

Zgodnie z nią podwyżki dla nauczycieli miałyby wynieść 20 procent.

Podwyżki dla nauczycieli 2023

Wobec obecnych przepisów pensja części nauczycieli jest niższa niż pensja minimalna w Polsce. Ta w związku z wysoką inflacją 1 stycznia została podniesiona do kwoty 3490 zł brutto, a godzinowa do 22,80 zł. Kolejny jej wzrost będzie miał miejsce w lipcu (odpowiednio do 3600 zł i 23,50 zł).



Dopóki podwyżki dla nauczycieli nie zostaną oficjalnie wypłacone, pracownicy placówek edukacyjnych, których pensja jest niższa od minimalnej krajowej, będą otrzymywać wyrównanie. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu nie może bowiem być mniejsza, od pensji minimalnej. Wyraźnie stanowi o tym art. 6 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu .`

Zdjęcie Nie wszyscy nauczyciele będą mogli liczyć na wyrównanie do pensji minimalnej / East News

Nie wszyscy nauczyciele dostaną podwyżki

Nie wszyscy nauczyciele mogą liczyć na wyrównanie. Dodatkowe pieniądze należą się jedynie pedagogom, którzy poza wynagrodzeniem zasadniczym nie pobierają żadnych dodatków zwiększających pensję . Chodzić może tutaj m.in. o bonus motywacyjny czy funkcyjny (np. za wychowawstwo).

Zatem jeżeli płaca zasadnicza nauczyciela jest poniżej minimalnej krajowej, lecz po doliczeniu dodatków jest jej równa, lub przekracza 3490 zł brutto, wyrównanie nie przysługuje.

Od kiedy podwyżki dla nauczycieli? Wypłata już wkrótce

Zgodnie z art. 30 ust. 11 ustawy Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli powinny mieć miejsce nie później niż do trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

Niektóre samorządy zapowiadały jednak, że nie zdążą przygotować wyrównań do pensji pedagogów wraz z marcową wypłatą. Najprawdopodobniej wpłyną więc one na ich konto wraz ze zwaloryzowanym świadczeniem w kwietniu.

O ile wzrosną wynagrodzenia nauczycieli w szkołach?

Tym samym w życie wejdą przyjęte w rozporządzeniu podwyżki dla nauczycieli o 7,8 procent. Realnie oznacza to więc dodatkowe pieniądze dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym w wysokości:

266 zł - dla nauczycieli początkujących, których pensja wzrośnie z 3424 do 3690 zł brutto.

293 zł - dla nauczycieli mianowanych, których pensja wzrośnie z 3597 do 3890 zł brutto.

326 zł - dla nauczycieli dyplomowanych, których pensja wzrośnie z 4224 do 4550 zł brutto.

Dla wielu nauczycieli taka podwyżka nie jest jednak satysfakcjonująca, dlatego ZNP w marcu poinformował o złożeniu projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, który zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 20 procent na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.