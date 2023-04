Spis treści: 01 Już nie 500 plus, a 350 plus. Jak inflacja zmieniła wartość świadczenia?

Już nie 500 plus, a 350 plus. Jak inflacja zmieniła wartość świadczenia?

Program 500 plus obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku. W ramach projektu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Bez względu na dochód poszczególnych członków rodziny.

Świadczenie to od początku swojego istnienia nie było waloryzowane. Oznacza to, że z roku na rok jego realna wartość maleje. Powodem tego jest wysoka inflacja w Polsce, która w marcu 2023 r. osiągnęła poziom 16,2 proc.

Jak inflacja wpłynęła na wartość 500 plus w ostatnich latach? O ile w pierwszych latach programu 500 plus było wyraźnie odczuwalne w budżetach Polaków, to z roku na rok wartość tej kwoty malała. Do prawdziwego tąpnięcia doszło w kwietniu 2022 r., gdy inflacja zaczęła wzrastać w szybkim tempie. Wówczas faktyczna wartość 500 plus wynosiła 390 zł. Oznacza to, że siła nabywcza świadczenia 500 plus w ciągu sześciu lat spadła o jedną czwartą.

Obecnie wartość świadczenia 500 plus jest jeszcze niższa. Szacunki portalu Buisness Insider Polska wskazują, że dodatek ten w 2023 r. jest warty już tylko 344 zł. Siła nabywcza spadła więc o ponad 150 zł. W ujęciu rocznym wysokość popularnego świadczenia zmieniła się z 6000 zł na 4128 zł.

Waloryzacja 500 plus. Czy wzrost świadczenia jest możliwy?

W związku z tym osoby wychowujące dzieci mają nadzieję, że rząd podniesie wartość świadczenia 500 plus. Wielu z nich uważa za niesprawiedliwe fakt, że emerytury są co roku waloryzowane , a emeryci otrzymują dodatkowo 13. i 14. emeryturę. Tymczasem rodziny nie otrzymały żadnego podwyższenia wartości świadczenia, mimo że od 2016 r. jego wartość spadła drastycznie.

O tym, że świadczenie 500 plus powinno być waloryzowane, mówią od dawna nie tylko ekonomiści, ale także sami politycy partii rządzącej, którzy mają świadomość zbliżających się wyborów parlamentarnych w październiku 2023 r.

- Dobrze o tym wiemy, że waloryzacja tego świadczenia byłaby przydatna. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ale o decyzji poinformujemy podczas kongresu programowego, kiedy to przedstawimy nasz program wyborczy - powiedział w rozmowie z portalem i.pl wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Czy będzie waloryzacja 500 plus? Wiceminister finansów rozwiał wątpliwości

Odmienny komunikat przedstawił wiceminister finansów Artur Soboń, który podkreślił, że rząd w najbliższym czasie nie przewiduje waloryzacji świadczenia 500 plus.

- Mogę powiedzieć na 100 proc., że nie pracujemy nad tego typu rozwiązaniem - zaznaczył Soboń.

Wcześniej głos w tej sprawie zabrała Magdalena Rzeczkowska. Minister finansów zapytana o to, czy istnieje możliwość waloryzacji 500 plus, nie pozostawiła złudzeń:

- Absolutnie nie. Nie ma takiej przestrzeni, nie ma takich planów. Mamy inne wyzwania w tej chwili — wyzwania energetyczne, podnieśliśmy bardzo do 3 proc. PKB wydatki na obronność. Tutaj są priorytety - zapowiedziała.

Do kiedy można składać wnioski o 500 plus w 2023 roku?

Przypomnijmy, że wnioski w 2023 r. o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego do 31 sierpnia 2023 r. Jeśli chcemy zachować ciągłość wypłat, to wniosek o 500 plus należy złożyć najpóźniej do 31 kwietnia 2023 roku. Na podstawie wniosku świadczenie będzie przysługiwało na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

