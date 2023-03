W 2023 roku z rozliczeniem podatku, czyli z popularnym złożeniem PIT, musimy zdążyć do 2 maja. To dlatego, że 30 kwietnia wypada w niedzielę, a kiedy tak się dzieje, ostateczny termin rozliczania się z fiskusem mija w pierwszym dniu roboczym po niedzieli. Ponieważ 1 maja jest świętem, PITy składamy do wtorku 2 maja. Choć pewnie ci, którzy liczą na zwrot podatku, już dawno to zrobili... Jak sprawdzić, kiedy pieniądze dotrą na nasze konto?

Zwrot podatku: Ile trzeba czekać?

Termin zwrotu podatku zależy od dwóch kwestii. Najszybciej, bo po 30 dniach otrzymają swoje pieniądze posiadacze Karty Dużej Rodziny. Nieco dłużej, bo aż 45 dni poczekać muszą ci, którzy składali PIT przez internet, a najdłużej — korzystający z tradycyjnej metody papierowej.

Warto jednak dodać, że są to tylko maksymalne limity. W rzeczywistości pieniędzy na swoim koncie możesz spodziewać się wcześniej. Dużo zależy tu od urzędu skarbowego i liczby mieszkańców, którą ten obsługuje.

Rekordowa podwyżka podatku. Do kiedy musisz zapłacić?

Jak sprawdzić, kiedy będzie zwrot podatku?

Ci, którzy złożyli PIT przez internet, nie tylko mogą liczyć na to, że pieniądze dostaną szybciej, ale również mają możliwość sprawdzenia, kiedy to nastąpi.

Wystarczy zalogować się na swój profil na platformie Twój e-PIT (podatki.gov.pl)

Po zalogowaniu od razu na startowej stronie znajduje się kafelek ZWROTY PODATKÓW. Jest tam zestawienie wszystkich twoich zwrotów podatkowych. Wybierz tegoroczny i kliknij "WIĘCEJ". To właśnie tam znajdziesz wszystkie szczegóły, również te dotyczące daty zwrotu.

Zdjęcie Kafelek zwrotu podatku na stronach E-Urzędu Skarbowego / screen: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ / screen /

Co jeśli nie dostaniesz zwrotu podatku?

Pomyłki zdarzają się każdemu, nawet pracownikom Urzędu Skarbowego. Jeśli - mimo upływu 90 dni - na twoje konto nie wpłynął zwrot podatku, skontaktuj się jak najszybciej ze swoim Urzędem Skarbowym. Możesz to zrobić osobiście lub poprzez infolinię.

