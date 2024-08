Prezydent udzielił wywiadu dla Kanału Zero w drodze powrotnej z Kijowa do Przemyśla. Andrzej Duda ze względów bezpieczeństwa pojechał do Ukrainy pociągiem pancernym. Przypomnijmy, w sobotę w Kijowie odbyły się centralne uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.