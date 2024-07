Andrzej Duda o sytuacji w PiS: Dość poważny kryzys

- To jest kryzys dość poważny. Na pewno jest związany z tym, że mimo że wygrało wybory parlamentarne w październiku, to w niewystarczającym stopniu je wygrało, żeby móc stworzyć rząd i rządzić - powiedział, tłumacząc, że to, co dzieje się w dziś w klubie, ma z tym zapewne związek.