We wtorek na platformie X Paulina Matysiak zachęcała do obejrzenia telewizyjnego programu z jej udziałem.

Na wpis posłanki nie została obojętna szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska . "Zawieszenie w prawach członkini klubu Lewica trwa do 27 września. Partia Razem już od ponad miesiąca nie podjęła decyzji w sprawie Pauliny Matysiak " - podkreśliła posłanka, dodając, że jako klub " czekamy cierpliwie na tę decyzję ".

Nie był to jednak koniec wymiany zdań między lewicowymi politykami. "Trzeba jednak sprawdzać z jakiego konta się pisze" - stwierdziła w kolejnym wpisie Matysiak, do którego dołączyła zdjęcie posta wysłanego z konta Włodzimierza Czarzastego. Na tablicy jednego z liderów Lewicy pojawiła się bowiem wiadomość o treści: "W klubie to ja jestem szefową".