- Ze swojej strony wystąpiłem do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara ze specjalnym pismem, prosząc go, o objęcie swoim specjalnym nadzorem działań prokuratury w tej sprawie - podkreślił minister kultury.

Sinkiewicz dodał, że jeśli dojdzie do postawienia zarzutów w tej sprawie, to będzie starał się o uzyskanie statusu oskarżyciela posiłkowego .

Sienkiewicz: Ludzie PiS-u mają we krwi łamanie prawa

- Mogę powiedzieć, że docierały do mnie w trakcie kampanii wyborczej sygnały o tym, że w Orlenie są gromadzone materiały przeciwko mnie. Czy one miały charakter inwigilacji, czy próby kompromitacji, tego już nie pamiętam - wskazał Sienkiewicz.

W jego ocenie "mamy do czynienia z systemem". Wspomniał o podsłuchiwaniu Pegasusem Krzysztofa Brejzy w 2019 roku. - Nie jestem dobrego zdania o poprzednio rządzących, ale systematyczność łamania procesów demokratycznych, używania brudnych narzędzi do walki z opozycją, to nie są przypadki. To system. Ludzie PiS-u mają we krwi łamanie prawa, reguł etycznych i prawdę mówiąc wypaczania demokracji - podkreślił.