Wicepremier Słowacji odniósł się także do propozycji wspólnej debaty liderów partii politycznych . Spotkanie w tym formacie zaproponowali ustępująca prezydent Zuzana Czaputova i prezydent elekt Peter Pellegrini . Kaliniak, który jest jednym z najbliższych współpracowników Roberta Ficy , uznał, że zaproponowane przez Czaputową i Pellegriniego - czyli polityków z różnych stron politycznego spektrum - spotkanie jest teraz niezbędne.

Zamach na Roberta Ficę. Szef MON o "niezbędnym" spotkaniu

Szef MSW Matusz Szutaj Esztok stwierdził natomiast, że albo Słowacja pójdzie teraz drogą protestów i stawiania szubienic przed domami polityków, albo drogą pojednania i tolerancji. Jak podkreślił, szubienice są "drogą do piekła".

Do ataku na premiera Fico doszło w środę popołudniu w miejscowości Handlova, niedaleko Bańskiej Bystrzycy, po wyjazdowym posiedzeniu rządu. Napastnikiem okazał się 71-letni mężczyzna, który został zatrzymany przez policję. Szef słowackiego rządu w stanie ciężkim trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. - Lekarzom udało się ustabilizować stan zdrowia premiera, ale jest on ciągle bardzo poważny - poinformował w czwartek rano na minister Kaliniak.