Atak na premiera Słowacji. Nowe informacje policji

Rozpoczynając konferencję prasową przedstawiciele słowackiej policji stwierdzili, że informacje które mogą przedstawić są znacząco ograniczone. Jest to spowodowane embargiem informacyjnym, które nałożyła Prokuratura Generalna.

Zamach na Roberta Ficę. Policja w stanie zwiększonej gotowości

Prezydent elekt o stanie zdrowia Roberta Ficy

Chwilę przed godziną 15 przed szpitalem w Bańskiej Bystrzycy pojawił się prezydent elekt Peter Pellegrini . Polityk po kilku minutach wyszedł do dziennikarzy i przekazał, że udało mu się porozmawiać z premierem Słowacji .

- To była bardzo osobista rozmowa. Znamy się od ponad dwudziestu lat, więc jest to zrozumiałe. Był bardzo zmęczony i miał trudną sytuację zdrowotną. Rozmawialiśmy o tym, jak bardzo się cieszę, że przeżył i że życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia - mówił.