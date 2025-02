Wśród przedstawicieli PiS przeciwko ustawie ograniczającej prawo do azylu byli m.in. Zbigniew Ziobro , Marcin Warchoł i Ireneusz Zyska .

Zmiany w prawie o azylu. Gorąca dyskusja przed głosowaniem

Jeszcze przed głosowaniem obecni na sali posłowie kilkukrotnie zabierali głos ws. projektu ustawy. Przedstawicielka partii Razem Marcelina Zawisza wzywała do odrzucenia proponowanych rozwiązań , jej zdaniem, zapisy są "niezgodne z polskim prawem, Konstytucją i prawem międzynarodowym".

- Na granicy białoruskiej walczymy ze zorganizowaną przestępczością. Jeżeli zrobicie wyjątek dla ciężarnych kobiet czy dzieci, to mafia, zacznie przywozić dzieci. Proszę przestać być naiwnym - zwrócił się do Lewicy Michał Wawer z Konfederacji, odnosząc się do poprawek dotyczących m.in. objęcia specjalną ochroną dzieci.