Wypowiedź Siarki wywołała ogromne kontrowersje i spotkała się z natychmiastową reakcją parlamentarzystów oraz opinii publicznej. Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela zwróciła posłowi uwagę, a ten, już po fakcie, przeprosił i tłumaczył, że jedynie cytował wiersz Władysława Broniewskiego . Mimo to prezydium Sejmu na wniosek Hołowni podjęło decyzję o nałożenie na Siarkę najwyższej możliwej kary finansowej w wysokości 20 tysięcy złotych oraz skierowaniu sprawy do prokuratury.

Minimalna kara dla Ryszarda Wilka

Z kolei poseł Konfederacji, Ryszard Wilk, pojawił się w Sejmie w stanie nietrzeźwości, co skutkowało koniecznością wyprowadzenia go z sali obrad. Marszałek Sejmu określił jego stan jako nienadający się do uczestnictwa w posiedzeniu i poprosił o interwencję kolegę z klubu parlamentarnego Wilka.