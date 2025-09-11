"Jesteśmy na krawędzi". Watykan po wtargnięciu dronów nad Polskę

W skrócie Kardynał Pietro Parolin i prezydent Włoch Sergio Mattarella wyrażają obawę przed eskalacją konfliktu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Prezydent Mattarella nawiązał do I wojny światowej, podkreślając wysokie ryzyko niekontrolowanej przemocy w regionie.

Polska uruchomiła procedury NATO, w tym art. 4, po nocnym ataku rosyjskich dronów i konsultowała działania z sojusznikami.

- Uważam, że jesteśmy na krawędzi przepaści. Podzielam tę analizę w tym sensie, że jest eskalacja - stwierdził sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin podczas rozmowy z dziennikarzami w Watykanie.

Następnie Parolin dodał, że "jesteśmy naprawdę w momencie wielkiego niebezpieczeństwa".

Drony nad Polską. Prezydent Włoch: Istnieje ekstremalnie wysokie ryzyko

W środę prezydent Mattarella, odnosząc się do wydarzeń w Polsce, zaznaczył: To, co wywołuje alarm, to fakt, że zmierza się ku krawędzi, z której można upaść w otchłań niekontrolowanej przemocy.

Mattarella odnotował następnie groźby Kremla pod adresem państw europejskich, które - jak zaznaczył - są alarmujące.

- Istnieje ekstremalnie wysokie ryzyko, że zmierza się ku konfliktowi o niewyobrażalnych i niekontrolowanych rozmiarach - ostrzegł włoski prezydent. Mattarella nawiązał do wydarzeń z 1914 roku, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej.

- Brak rozwagi zachowań prowokuje konsekwencje, także kiedy się ich świadomie nie chce - ocenił.

Rosyjskie drony nad Polską. Uruchomiono art. 4. NATO

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Bezzałogowce, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Do czwartkowego poranka służby odnalazły 16 szczątków dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

W środę Polska złożyła wniosek o uruchomienie artykułu 4. NATO. Tego samego dnia odbyły się konsultacje w ramach tej procedury.

